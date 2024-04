Jugendnationalspieler aus Ratingen Erste Einblicke ins DFB-Team

Jeden Morgen trafen sich die Nationalspieler in zwei Gruppen, um von ausgebildeten Lehrkräften Schulunterricht zu erhalten. Anschließend stand eine erste Trainingseinheit auf dem Programm. Am Nachmittag des zweiten Tages bestritt die DFB-Auswahl einen Test gegen den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf. „Ich durfte gleich von Beginn an starten“, erklärte der Ratinger. „Für mich war es eine Ehre, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Zwar habe ich nur eine Halbzeit gespielt, aber es war trotzdem klasse. Am Ende hatten wir noch ein gemeinsames Abendessen mit den Fortunen.“