Normen geknackt : Vollstedt ist nun Triathlet im Landeskader

Georg Mantyk, Cheftrainer des TTR 08 (rechts), hat die Zeiten von Leon Vollstedt genau dokumentiert. Foto: TTR 08

Ratingen Guter Abschluss des Jahres für Leon Vollstedt: Der 17-Jährige vom Triathlon Team Ratingen 08 schafft trotz der Einschränkungen in der Pandemie die Qualifikationszeiten. Der Verein hat noch weitere vielversprechende Talente.

2020 war für alle kein einfaches Jahr, auch für den Sport nicht. Dennoch hat das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 vergleichsweise viel Sport treiben können – auch dank des unermüdlichen Einsatzes seines Cheftrainers Georg Mantyk, der es trotz der Einschränkungen in der Pandemie schaffte, den Triathlon Ratingen auszurichten.

Nun hat das TTR 08 zum Jahresabschluss noch eine positive Nachricht zu vermelden: Leon Vollstedt hat den nächsten Schritt in seiner sportlichen Karriere geschafft. Der 17-Jährige Triathlet aus Ratingen hat sich für den Landeskader des Nordrhein-Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV) qualifiziert. Mit seinen Leistungen über 800 Meter Schwimmen (9:59 Minuten) und für einen 5000-Meter-Lauf (16:34 Minuten) blieb Vollstedt unter den Normen des Verbandes und darf sich somit nun darauf freuen, mit den besten Nachwuchsathletinnen und -athleten des Landes zu trainieren.

„In so einem bescheidenen Jahr ist das für mich natürlich ein sensationeller Abschluss“, freute sich das aktuell größte Talent des TTR 08. „Das gibt mir noch einmal weitere Motivation und ist eine schöne Bestätigung des Trainings, das in 2020 ja auch oft unter seltsamen Bedingungen stattfinden musste.“ Stolz auf die aktuelle Nominierung eines Sportlers des TTR08 ist auch der gesamte Verein. „Das ist ein tolles Ergebnis von Leon und zeigt auch die gute Arbeit im TTR“, kommentiert der Vereinsvorsitzende Burkhard Schmidt. „In der Region hat unsere Jugendabteilung mit Bezug auf den Leistungssport schon eine herausragende Stellung. Mit einem Athleten, der es in den Landeskader geschafft hat und weiteren, die in die Nähe einer Kaderqualifikation kommen könnten, stechen wir hervor“, betont Schmidt.

Die von Vollstedt genannten „seltsamen Bedingungen“ galten auch für den Prozess der Kaderqualifikation, die normalerweise bei einem Sichtungswettkampf der Landestrainer stattfindet. In diesem Jahr waren alle Kandidaten angehalten, ihre Schwimm- und Laufstärken gemäß der bestehenden Corona-Regularien und dokumentiert in einem Video zu demonstrieren. Somit hatte TTR-Cheftrainer Mantyk vier Kaderkandidaten versammelt, die er im Schwimmbad Lintorf und im Stadion Ratingen anleitete und deren Solo-Wettkämpfe er filmisch festhielt.

Neben Leon Vollstedt war auch Jan Baumgarten mit von der Partie. Beide gehören der Altersklasse Jugend A an und hatten 800 Meter zu schwimmen und 5000 Meter zu laufen. Die weiteren zwei Talente aus Ratingen, Marie Deppmeyer und Hannah Sanders, zählen zur Jugend B, für die der NRWTV 400 Meter Schwimmen und 3000 Meter Laufen in den Kriterien vorsieht. Mit dem vorgesehenen Abstand gingen die Athleten in jeweils zwei „Rennen“ ins Bad und auf die Tartanbahn.

Vollstedt schaffte dabei beide Normen und darf sich nun auf die Einheiten am Nachwuchsleistungs-Stützpunkt in Essen freuen. Baumgarten war im Laufen nur eine Sekunde langsamer als sein Vereinskamerad (16:35 Minuten), blieb in 11:13 Minuten aber unter den erwarteten 10:00 Minuten über die Schwimmdistanz. Keinen guten Tag hatten zudem die beiden B-Jugendlichen erwischt: Sowohl im Schwimmen als auch im Laufen konnten weder Deppmeyer noch Sanders an ihre Vorleistungen anknüpfen und verfehlten die für eine Kadernominierung vorgegebenen Zeiten.

So blieb die Freude über immerhin einen neuen Landeskaderathleten aus Ratingen. „Corona hat unsere Trainingsmöglichkeiten elementar eingeschränkt, daher ist es umso höher einzuschätzen, dass Leon diese Zeiten geschafft hat“, betont Mantyk ebenfalls noch einmal die Besonderheit des Jahres 2020. „Das hat die anderen drei natürlich auch betroffen und sicherlich etwas gebremst. Aber alle haben Perspektiven und bleiben zukünftige Kandidatinnen und Kandidaten für den Kader. Und vergessen wir nicht Jan Ortjohann, der verletzungsbedingt aktuell keine Zeiten liefern kann, aber auch zum erweiterten Kreis für den Verband zählt“, erinnert der Cheftrainer des TTR 08.

Das Triathlonjahr in Ratingen verabschiedet sich also mit einer guten Nachricht, nachdem der Ratingen Triathlon auch als einer von wenigen Events in NRW durchgeführt werden konnte. „Ratingen lebt Triathlon, egal wie die Umstände sind“, versucht Mantyk auch optimistisch für die Saison 2021 zu bleiben.