Elite Afrika Cup Vollstedt misst sich mit Olympia-Startern

Nun liegt Vollstedts Fokus auf dem TTR, denn schon in zwei Wochen startet er mit seinem Team in Tübingen ins zweite Rennen der Triathlon-Bundesliga. Weitere internationale Rennen stehen möglicherweise im Herbst an. Der Ratinger macht dafür auf die finanziellen Herausforderungen solcher Wettkämpfe aufmerksam: „Leider erhält der Triathlon-Leistungssport oft nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Im Hinblick auf die hohen Kosten, die mit der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen verbunden sind, wäre die Unterstützung durch Sponsoren von großem Wert.“