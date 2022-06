Triathlon : Leon Vollstedt erhält nach dem Abitur noch Bronze

Leon Vollstedt mit der Bronzemedaille. Foto: TTR 08

Ratingen Leon Vollstedt von Triathlon Team Ratingen 08 ist bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend in Lübeck gestartet. Magenprobleme machten ihm beim Lauf zu schaffen, so wurde es Rang 15 in der Einzelwertung – aber Platz drei im Team.

Leon Vollstedt hat es bei den Deutschen Triathlon-Meisterschaften der Jugend und Junioren in Lübeck aufs Podium geschafft. Der 18-Jährige vom Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 krönte damit ein sehr besonderes Wochenende: Am Freitag nahm er sein Abiturzeugnis mit der Note 2,3 entgegen, am Sonntag die Bronzemedaille beim Teamwettbewerb der Landeskader. In der Einzelwertung der Junioren steht Rang 15 in der Ergebnisliste. Ebenfalls für die Meisterschaften qualifiziert war sein Teamkollege Jan Ortjohann, doch ein Knochenödem im Schienbein verhinderte seine Teilnahme.

„Letztlich bin ich sehr zufrieden“, sagte Vollstedt nach dem Zieleinlauf im hohen Norden. Die Freude über Rang drei im Mannschaftswettbewerb überwog vor dem etwas ernüchternden Platz 15 im Einzelranking. „Natürlich bin ich enttäuscht über das Einzelergebnis, aber dafür gibt es eine Erklärung, und daran kann ich arbeiten.“ Nachdem das Ratinger Top-Talent in den ersten zwei Disziplinen ganz vorne mit dabei gewesen war, musste Vollstedt beim abschließenden Lauf durch Magenprobleme mehrfach von der Strecke. „Wir haben eine Ahnung, woran dies gelegen haben könnte“, resümierte Vollstedt. „Das gibt somit Hoffnung auf Besserung.“

Die Strecken der Junioren waren in Lübeck auf eine Sprintdistanz aus 750 Metern Schwimmen, 21,2 Kilometern auf dem Rad und einem Fünf-Kilometer-Lauf ausgelegt. Nach dem erfolgreichen Schwimmen aus Vollstedts Sicht (9:28 Minuten) kam er in der Spitzengruppe in die Wechselzone. Die Gruppe bewältigte die Radstrecke im Pulk und in nur 29:50 Minuten. Somit ging Vollstedt mit 14 anderen Athleten zeitgleich auf die Laufstrecke.

Nach etwas mehr als der Hälfte hatte er sich auf Rang sieben vorgearbeitet. Aber in der Folgezeit rebellierte sein Magen, und das sorgte dafür, dass die Enttäuschung über den verpassten Top-Ten-Platz nach dem Zieleinlauf in 1:00,21 Stunden riesengroß war. Diese Enttäuschung wich allerdings mit der Siegerehrung für die Mannschaften einem Glücksgefühl. Mit seiner Zeit erkämpfte sich Vollstedt mit Gianluca Wesseling und Julius Laudage, seinen Teamkollegen aus dem NRWTV-Kader, Platz drei der Junioren. Dass neben diesem dritten Platz auch der Mannschaftstitel an den NRWTV ging, unterstreicht die enge Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders und Vollstedts Top-Leistungen. „Im ersten Moment war ich noch enttäuscht, aber im Nachgang freue ich mich über Bronze im Team“, sagte er.

Das nächste wichtige Rennen für Vollstedt ist der Zweitliga-Wettkampf in Verl, wo er mit seinen Ratinger Mannschaftskollegen den Klassenerhalt sichern möchte.

(RP/ame)