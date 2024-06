Leichtathletik Gold und Qualifikationen für TVR

Trotz schwieriger Wetterbedingungen beim Blockwettkampf im Aachener Waldstadion konnte sich Marie Hensel in der Altersklasse W14 erfolgreich behaupten. Der Wettkampf gestaltete sich als wahre Regenschlacht, und Hensel hatte Mühe, an ihre Bestleistungen heranzukommen. Im Hürdenlauf und Sprint, ebenso wie im Weitsprung und Ballwurf, fehlten einige Zentimeter zu ihren bisherigen Bestmarken. Doch im abschließenden 2000-Meter-Lauf, der im strömenden Regen stattfand, zeigte sie ihr Durchhaltevermögen. Letztlich krönte sie sich an ihrem Geburtstag selbst mit dem Landesmeistertitel.