Leichtathletik Fünf Landesmeistertitel für den TV Ratingen

Einmal mehr ragte beim TV Ratingen Matilda Leowald in der Altersklasse W14 dabei als erfolgreichste Athletin heraus, indem sie dreimal Gold in den Einzeldisziplinen und einmal Silber mit ihren Teamkameradinnen in der Staffel errang. Sie wurde Landesmeisterin über 60 Meter Sprint und 60 Meter Hürden sowie im Hochsprung. Besonders beeindruckend war ihre deutliche Steigerung ihrer Bestleistungen sowohl über die Sprintstrecke (von 8,21 Sekunden auf 8,04 Sekunden) als auch über die Hürden (von 9,61 Sekunden auf 9,36 Sekunden).