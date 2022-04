Laufen : Am Samstag steigt die Breitscheider Nacht wieder „real“

Ratingen Online-Anmeldeschluss für die beliebte Laufveranstaltung des TuS Breitscheid ist heute. Nachmeldungen sind aber auch noch vor Ort möglich.

Am Samstag ist es endlich wieder so weit: Nach zweijähriger Corona-Pause kann die Breitscheider Nacht wieder über die Bühne gehen. Die 28. Austragung dieses Traditionslaufs ist nach dem erfolgreich verlaufenen Lintorfer City-Lauf die zweite „real“ steigende Laufveranstaltung in Ratingen seit langer Zeit.

Der Verein weist darauf hin, dass es für die Anwohner in Breitscheid während der Wettkämpfe am Samstag zwischen 13 und 21 Uhr zu Behinderungen des Autoverkehrs und der Zufahrten in den Bereichen der Laufstrecke kommen kann. Die Busse der Rheinbahn werden über diesen Zeitraum in Breitscheid umgeleitet. Auch wird die Laufstrecke an allen wichtigen Punkten von Streckenposten gesichert. Für diese zur Sicherheit der Wettkampf- und Verkehrsteilnehmer notwendigen Maßnahmen bittet der TuS Breitscheid im Voraus um Verständnis und Rücksichtnahme der Anwohner.