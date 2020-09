Erfolgreiche Nachwuchsgolfer : GC Hösel freut sich über zwei NRW-Meister

Hösel Lara Stifter und Julian Kiessling vom GC Hösel gewinnen in der Altersklasse 14 bei den NRW-Meisterschaften und qualifizieren sich damit für die Deutschen Meisterschaften.

Der Golfclub Hösel freut sich, zwei Landesmeister der Altersklasse 14 in seinen Reihen zu haben: Lara Stifter und Julian Kiessling gewannen bei den NRW-Meisterschaften die Mädchen- und Jungen-Konkurrenz in Frohlinde, wo der GC Castrop-Rauxel die Titelkämpfe ausrichtete. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Regelungen nicht erlaubt.

Dabei hätte die sportliche Darbietung diese durchaus verdient gehabt, vor allem bei den Mädchen entwickelte sich ein spannender Wettkampf, der durch kräftige Windböen noch verschärft wurde. Am Ende hatte aber Lara Stifter nach zwei Runden mit 81 und 76 Schlägen knapp die Nase vorn und genau einen Zähler Vorsprung auf Lara Rieke vom GC Hubbelrath, die 81 und 77 Schläge benötigte. Für Aufsehen sorgte noch die Düsseldorferin Maxima Ruf, die auf Bahn sechs einen Eagle (also zwei Schläge unter Par) auf ihre Scorerkarte brachte und damit am Ende in den Top Ten landete.