Handball und Schulsport Sporthalle Lintorf wird Thema im Bezirksausschuss

Anders betont im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich habe überhaupt kein Interesse daran, die Halle so lange wie möglich geschlossen zu halten. Das bindet Ressourcen und führt zu vielen Diskussionen, weil nachvollziehbar viel Druck auf den Nutzern liegt. Das macht uns auch keinen Spaß, uns wäre es deutlich lieber, die Halle schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen. Aber es muss sicher sein.“ Die Hoffnung ist, die Halle nach den Schul-Sommerferien repariert zu haben. Eine komplette Sanierung wird angegangen, sobald die Sporthalle am Europaring in Ratingen fertig saniert ist.