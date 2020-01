Handball : TVA II verzweifelt an Voigtländer

Ratingen/Angermund Die Reserve des TuS 08 Lintorf gewinnt das Handball-Derby der Landesliga beim TV Angermund II klar 24:19 und kann sich dabei besonders auf ihren Torhüter Sven Voigtländer verlassen. Der TV Ratingen II verliert gegen Bayer Uerdingen 27:31 und ist Tabellenletzter.

Einer verließ die Angermunder Sporthalle besonders gestenreich und lautstark. Das war der 25-jährige Lintorfer Abwehr-Spezialist und Kreisläufer Kurt Ehrkamp. Eine Junge aus einer überaus beliebten Lintorfer Sportler-Familie. Vater Kurt war Fußballer und Rektor an der Ratinger Schule Minoritenstraße, seine Mutter Sigrid eine exzellente Handballerin. Natürlich beim TuS 08. Und Kurt, der Kreisläufer, der bejubelte den Derby-Sieg seiner TuS-08-Reserve: „Unglaublich, wie sicher wir dieses Match gewannen. Aber wir haben ja auch einen Sven Voigtländer im Tor. Mit ihm können wir eigentlich gegen jeden gewinnen.“ Sein TuS 08 II besiegte die TVA-Reserve 24:19 (11:8) und bleibt Landesliga-Tabellenführer, für die Angermunder war es die vierte Niederlage in Folge.

Zwischendurch sah es sogar nach einem Lintorfer Kantersieg aus. Voigtländer hielt alles, was die Hausherren auf ihn abfeuerten, selbst mehrere Tempogegenstöße, und dann warf der starke Daniel Ziebold zum 19:11 ein (45.). Aber in den letzten sechs Minuten, nach dem 22:15, wieder hatte Ziebold getroffen, konnte der TVA II das Ergebnis noch im Rahmen halten. Dessen Spielertrainer Peter Mentzen: „Unser Deckungsspiel verlief ordentlich. Aber an diesem Teufelskerl Voigtländer sind wir mit unserem Angriff einfach verzweifelt.“ Die beiden kennen sich bestens, sie haben einst zusammen in der Lintorfer Jugend gespielt. Und Lintorfs Trainer Ralf Trimborn sagte zur Verteidigung der Tabellenspitze: „Wir haben dieses wichtige Rückrunden-Auftaktspiel über die Deckung gewonnen. Es lief eigentlich ganz nach Plan.“