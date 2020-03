Handball : Reserve des TVR gelingt Sprung aus dem Tabellenkeller

Ratingen Die Reserve des TV Ratingen feiert einen wichtigen 33:27-Sieg beim TV Cronenberg und atmet damit im Abstiegskampf der Landesliga mächtig durch. A-Junior Silas Müskens überzeugt mit sieben Treffern. Spitzenreiter TuS 08 Lintorf büßt beim 25:25 bei der SG Überruhr II einen Punkt ein, der TV Angermund II verliert daheim 24:26 gegen Altendorf.

Dem TV Ratingen II ist im Landesliga-Kellerduell beim TV Cronenberg ein 33:27-Sieg gelungen und damit auch der Sprung aus dem Tabellenkeller. Das Match verlief zunächst offen (8:8/ 15. Minute), dann 14:12 für die Ratinger beim Wechsel. Cronenberg erlaubte sich später ein Tief, die Gäste setzten sich durch den Linkshänder Dennis Lohrenz 20:15 ab (39.), und als Silas Müskens zum 24:17 einwarf (45.), da deute es sich an, dass die Gäste die Punkte mitnehmen können. Weg später traf Lars Friedrichs zum 29:21, der zweite Auswärtssieg im achten Auswärtsspiel war hier endgültig gesichert. Und Trainer Stefan Oberwinster freute sich: „Es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Ganz wichtig zudem für den direkten Vergleich, da liegen wir nun auch klar vorne. Souverän verlief zudem die zweite Halbzeit.“ Und so richtig freute sich der erfahrene Coach über das Riesen-Talent Müskens. Der hatte vorher noch in der A-Jugend gespielt, nun, in der Reserve, da trumpfte der 18-Jährige erneut glänzend auf als Mittelmann mit sieben Toren.