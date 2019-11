Handball : TuS II erobert Tabellenspitze, TV-Reserve zittert wieder

Lintorfs Trainer Ralf Trimborn findet es gut, an der Tabellenspitze zu stehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Reserve des TuS Lintorf hat die des TV Angermund in der Landesliga von der Tabellenspitze gestoßen, der TVA war allerdings auch spielfrei, während de TuS 25:22 gegen Uerdingen gewann. Der TV Ratingen II richtet nach dem 30:32 gegen ALtendorf die Blicke wieder nach unten.

Der TuS Lintorf II hat in der Handball-Landesliga die Tabellenspitze übernommen. Das Team von Trainer Ralf Trimborn setzte sich beim bisherigen Tabellenzweiten Bayer Uerdingen 25:22 (11:9) durch und verdrängte ganz oben den großen Rivalen TV Angermund II. Der war spielfrei. Nach zwölf Minuten gelang der TuS-Reserve mit 5:4 durch Pascal Diemers die erste Führung, die gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand. A-Junior Thierry Greday, der später auch noch in der Ersten Mannschaft spielte, warf seine Truppe wenig später 7:4 nach vorne (20.). Mitte der zweiten Halbzeit hatte Zugang Gerrit Kuhfuss zwei feine Auftritte beim 17:12 und 18:12. Dem 32-Jährigen gelang in der Endphase auch noch das 24:21, damit waren die Auswärtspunkte und die Tabellenspitze gesichert. Trimborn: „Auf diese Mannschaft sind alle stolz, es ist einfach toll, ganz oben zu stehen.“