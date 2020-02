Fußball : Wichtige Siege für Hösel und Lintorf

Lintorf/Hösel Die A-Kreisligisten distanzieren ihre direkten Konkurrenten mit hohen Erfolgen: Der SV Hösel fertigt den Polizei SV mit 6:2 ab, Rot-Weiß Lintorf zeigt sich bei TuRu II ähnlich treffsicher.

Nach den Orkan-bedingten Spielausfällen der Vorwoche bliesen die Ratinger Kreisliga-A-Vertreter am Sonntag ihrerseits zum Sturm: Mit Kantersiegen holten sowohl der SV Hösel (6:2 gegen Polizei SV), als auch Rot-Weiß Lintorf (5:2 bei TuRU II) ihre ersten Dreier des Kalenderjahres. Nach zuvor nur einem Punkt aus zwei Spielen und dem damit verbundenen Sturz von der Tabellenspitze auf Rang drei gelang dem SVH am heimischen Neuhaus der erste Sieg des neuen Jahres – ausgerechnet gegen Verfolger Polizei SV Düsseldorf, der zuvor stolze acht Spiele in Folge gewonnen hatte. Beim 6:2 ließen sich die Blau-Weißen auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Bahn bringen. Die abseitsverdächtige Gäste-Führung (26.) egalisierte Steffen Bahrs kurz vor der Pause (44.), ehe der Gast aus Grafenberg das hohe Tempo nicht mehr halten konnte. Im zweiten Durchgang schraubte der SVH das Ergebnis in die Höhe.