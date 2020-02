Fußball : Kunz rettet dem SV Hösel einen Punkt im Spitzenspiel

Weiß, dass sein SV Hösel weiter in Schlagdistanz zur Spitze ist: Senad Hecimovic, Trainer des SV Hösel. Foto: Blazy

Urdenbach Im Spitzenspiel der Kreisliga A hat der SV Hösel mehr Ballbesitz, der gastgebende TSV Urdenbach geht aber in Führung. Erst kurz vor dem Ende trifft Johannes Kunz zum Ausgleich.

Der SV Hösel hat seine Verfolgerrolle in der Fußball-Kreisliga A verteidigt. 1:1 endete das Spitzenspiel beim TSV Urdenbach, der damit von der Tabellenspitze verdrängt wurde. "Wir bleiben jedenfalls in Schlagdistanz", sagte Hösels Trainer Senad Hecimovic. "In Urdenbach zu gewinnen, das ist ungeheuer schwer. Die Urdenbacher sind eine überaus laufstarke Truppe, aber durch den Punktgewinn bleiben wir bestens dran."