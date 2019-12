Fußball : Beim SV Hösel läuft es, um RWL muss man sich sorgen

Bleibt Trainer beim SV Hösel: Senad Hecimovic hat verlängert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Höseler erwarten am Sonntag als Spitzenreiter den punktgleichen Zweiten Unterbach. Die Lintorfer müssen unbedingt mal wieder gewinnen.

Beim SV Hösel ist die Trainer-Zukunft jetzt schon geklärt. Der Vertrag mit Senad Hecimovic wurde verlängert, für den 37 Jahre alten Ex-Profi ist es dann schon die vierte Saison am Neuhaus. Zudem gab als erster Spieler Sebastian Reckzeh seine Zusage, dabei zu bleiben. Der 34 Jahre alte Velberter ist Justizvollzugsbeamter in Essen, er spielt schon, mit kurzer Unterbrechung, seit der A-Jugend am Neuhaus.

Bei den Spfr. Gerresheim kamen die Höseler allerdings über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus, sie bleiben dennoch an der Tabellenspitze. Und am Sonntag, am vorletzten Hinrundenspieltag, kommt es zum großen Showdown. Dann ist der punktgleiche (35) Tabellenzweite SC Unterbach zu Gast. Herrlich in Gerresheim war die Höseler 2:1-Führung. Da konnte Alex Schulze den Gastgeber-Torwart mit einem Lupfer überwinden. Lange freuen freilich konnten sich seine Kameraden nicht, denn Tim Braun glich zum 2:2 aus, es war sein zweiter Treffer. Hecimovic: „Die Mannschaft hat Leidenschaft gezeigt. Mit dem einen Punkt können wir gut leben.“ Obmann Mark Rueber fand: „Es läuft vorzüglich. Gegen Unterbach am Sonntag wird sich zeigen, wer derzeit das beste Kreisliga-A-Team ist.“

SV Hösel: Reckzeh - van Bonn, Wrede, Loepke, Heckhoff, Schulze, Kunz (70. Ziani), Knoche Laufmann Stoll (75. Höfig), Oldörp (75. Budde). Tore: 1:0 Braun (53.), 1:1 Eigentor, 1:2 Schulze (62.), 2:2 Braun (74.).

Bei Rot-Weiß Lintorf muss man sich langsam etwas Sorgen machen, dass der Klassenerhalt rechtzeitig gesichert ist. Bei Tusa 06 gab es eine 0:2-Schlappe, RWL ist damit seit fünf Spielen sieglos. „Wir hatten es aber mit einem richtig guten Gastgeber zu tun“, sagte Trainer Pascal Ohlenmacher. Er hätte liebend gerne aktiv mitgespielt, aber eine Oberschenkelzerrung lässt derzeit keinen Aktiv-Fußball zu. Beim 0:2 leistete sich „Sally“ Saliman Atyi einen satten Fehlpass auf seinen Torwart Max Schwarz. Der Tusa-Angreifer Rene Nettelmann spekulierte darauf, er holte sich die Kugel und machte den Sieg für seine Tusa klar. „Tusa besaß immer eine leichte Überlegenheit, deshalb geht deren Sieg in Ordnung“, sagte Ohlenmacher. Kommenden Sonntag geht es zum Aufsteiger FC Kosova. Der steht in der Tabelle etwas zurück, und die Lintorfer sollten bemüht sein, dass dieses so bleibt. Bisher traten sie stets auswärtsstark auf, bei Tusa war davon aber wenig zu sehen.

RW Lintorf: Schwartz - Schwarzbach, Krüger, Florenz, Meyer, Böhme, Ntefoudis, Roeszies, Spelter (46. Götz), Bongwald, Böschenbröker (46. Aktyi. Tore: 1:0 Ufer (21.), 2:0 Nettelbach (67.).

(wm)