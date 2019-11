Fußball : 14:3 – Hösel mit historischem Kantersieg, Lintorf mit Remis

Hösel/Lintorf Bereits zur Pause hat der SVH in der Kreisliga A zum 6:0 gegen Sportring Eller vorgelegt, es wird ein Schützenfest. RWL vergibt eine 1:0-Führung gegen den FC Bosporus.

Ein unglaubliches Toreschießen fand in Hösel Am Neuhaus statt. Der SVH, Tabellenzweiter der Kreisliga A, besiegte Sporting Eller mit 14:3 (6:0). Das gab es wohl noch nie in der langen Höseler Vereinsgeschichte. „Dabei wollte Eller bestimmt nicht zweistellig verlieren“, sagte dazu Betreuer Dirk Kiontke. „Aber wenn es bei uns einmal läuft, dann sind wir schwer zu halten.“

Schon zur Pause war für seine Mannschaft beim 6:0-Zwischenstand alles entschieden, aber jetzt sollte ein historischer Kantersieg her. Dafür wurden die Blau-Weißen von ihren Anhängern ständig nach vorne gepeitscht, bis zum Abpfiff. Dabei stehen sich diese beiden Klubs in Kürze erneut gegenüber: im Kreispokal. Und zwar am 21. November in Eller, 19.45 Uhr. Ob die Höseler dann erneut ein solches Schützenfest feiern werden, darüber wollte Kiontke nichts sagen.