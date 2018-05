Lokalsport : Kazmirek will eine EM-Medaille

Foto: Achim Blazy

Ratingen Der Olympia-Vierte ist bei den Herren gemeinsam mit Arthur Abele das Zugpferd des Mehrkampf-Meetings in Ratingen am 16. und 17. Juni.

Von André Schahidi

Das Gute an Profi-Sportlern, die nicht ständig im Fokus der Öffentlichkeit stehen, ist ihre Ehrlichkeit. Sie sind noch nicht versaut durch zahlreiche Fernseh-Interviews, durch Gerüchte, durch den Boulevard. Kai Kazmirek ist einer davon. Der Zehnkämpfer rückt normalerweise nur hin und wieder ins Rampenlicht. Dann, wenn Olympische Spiele oder Leichtathletik-Weltmeisterschaften anstehen. Und so konnte Kazmirek entwaffnend ehrlich auf die Fragen von Schulkindern antworten, die ihm im Vorfeld des Mehrkampf-Meetings in Ratingen (16. und 17. Juni) gestellt wurden.

Ob er Fortuna Düsseldorf möge, wurde er von einem Schüler gefragt. "Ist das ein Fußball-Verein?" lautete seine Antwort. Ob er den Kindern empfehlen würde, Leistungssportler zu werden? "Es kommt auf die Sportart an", sagte er. Und bei der Gelegenheit gab der 27-Jährige zu Protokoll, dass er als Schüler noch "richtig schlecht" in Leichtathletik war. "Bei meiner ersten Deutschen Meisterschaft wurde ich Vorletzter", sagt er. "Da war nicht wirklich absehbar, dass ich es schaffen würde."

Nun, eine Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft und Platz vier bei Olympia später ist Kazmirek das Zugpferd des Mehrkampf-Meetings. Man muss leider sagen - er ist auch fast das einzige. Denn das Teilnehmerfeld ist aktuell im Vergleich zu den Vorjahren extrem dünn besetzt. Eine Qualifikation zur Europameisterschaft, selbst wenn sie im eigenen Land stattfindet, ist eben nicht so reizvoll wie zu einer WM oder den Olympischen Spielen. Rico Freimuth, aktuell wohl der beste Zehnkämpfer Deutschlands, hat seine Saison daher kurzerhand bereits beendet und legt eine Pause ein. "Ich hätte gedacht, dass er wenigstens die EM im eigenen Land mitnimmt", sagt Kazmirek. "Das war so nicht absehbar." Zumal er selbst ein klares Ziel hat: "Ich will eine Medaille bei der EM holen."

Weil auch Matthias Brunner, der beim ersten großen Mehrkampf in Götzis die EM-Norm (8000 Punkte) knackte, auf einen Start in Ratingen verzichtet, bleibt "nur" Arthur Abele als echter deutscher Konkurrent für Kazmirek. Der jedoch ist immer ein Garant für großen Sport: 2016 glänzte der Zehnkämpfer mit einem überragenden Wettbewerb und sicherte sich noch das Ticket zur Teilnahme in Rio. Die Organisatoren hoffen jedoch noch auf einen ganz großen Namen: Kevin Mayer, der französische Weltmeister, soll starten, genau wie der WM-Vierte Janek Õiglane aus Estland.

Bei den Frauen verspricht der Wettkampf mehr Spannung. Allein schon, weil ihn Carolin Schäfer beenden muss: Sie hatte in Götzis drei Fehlversuche im Kugelstoßen und knackte damit nicht die Norm von 6000 Punkten. Für sie gilt es, diese in Ratingen nachzuholen. Ihre Konkurrenten sind Ivona Dadic (Vize-Hallenweltmeisterin) und Eliska Klucinova. Das tröstet jedoch auch nur bedingt über die schwindende innerdeutsche Konkurrenz für Kazmirek und Schäfer hinweg.

(RP)