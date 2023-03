Jugendfußball, Regionalliga „Wir haben genügend Potenzial für unsere Ziele“

Während der Innenverteidiger die meisten Aktionen mit seinem starken linken Fuß ausführt, will er den rechten Fuß noch mehr trainieren. „Natürlich kann man sich noch in allen fußballerischen Bereichen verbessern“, räumt Wilms ein. „Momentan verfolge ich das Ziel, eine bessere Technik zu bekommen. Dass wir hier in Ratingen viermal pro Woche trainieren und mindestens ein Spiel haben, ist gut für meine Entwicklung.“