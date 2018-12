Handball: Absteiger TuS Lintorf macht plötzlich Druck

LINTORF ANALYSE Der Start in der Verbandsliga verläuft für die Mannschaft von Markus Wölke noch mäßig, doch in den letzten Wochen des Jahres trumpfen die TuS-Handballer mit Siegen über Spitzenreiter Aufderhöhe und den Tabellendritten Bergische Panther II auf.

30 Jahre ist er nun Coach. Mit 18 trainierte er schon in seiner Heimatstadt Essen die ersten Jugendmannschaften, dann die in der Landesliga spielende Reserve seines Stammvereins SV Kettwig. Zuletzt war er vier Jahre in Oberkassel für den HTV/Jahn West tätig. Auch Landesliga. In diesem Sommer kam der Ruf aus Lintorf, eigentlich sollte Wölke die Reserve trainieren, die gerade in die Landesliga aufgestiegen war. Damit sollte er den Klassenerhalt schaffen. Mehr nicht. Aber als der Cheftrainer-Posten frei wurde, da war er kein Spielverderber. Und nun muss er sich um beide Teams kümmern. „Ich habe aber gute Helfer, das geht schon“, sagt der 49-Jährige. „Dirk Bauerfeld versteht eine Unmenge von Handball, und auch für die Reserve bekomme ich ausreichende Hilfe.“ Dann, wenn Not am Mann, greift auch Kalle Töpfer mit an, obwohl der nie mehr Trainer sein wollte.