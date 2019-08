Fußball : Junger Stürmer fühlt sich sehr wohl bei 04/19 II

Ratingen Am kommenden Sonntag hat Niclas Kuypers Geburtstag, die neue Hoffnung im Angriff des Fußball-Bezirksligisten Ratingen 04/19 II, wird 20 Jahre alt. Ob es eine große Feier gibt? „Wir spielen bei Sparta Bilk, das ist wichtiger.

In der letzten Saison spielte Kuypers noch in der A-Jugend in Krefeld-Fischeln (Niederrheinliga) und die Bezirksliga ist jetzt schon eine echte Herausforderung. In seinen vier Einsätzen erziele der Stürmer bereits vier Tore und er ist damit der erfolgsreichste Angreifer der RSV-Reserve. Deren neuer Trainer Christian Höfer kennt ihn schon länger und er war es auch, der die Verbindung herstellte. Einfach verlief der Wechsel nicht, denn Kupyers wohnt in Delhoven. Das sind vier Mal pro Woche (dreimal Training und das Spiel) jeweils rund 100 Kilometer für die Anfahrt. „Aber jetzt bin ich froh, das alles geklappt hat“, so der 19-Jährige. „Ich wurde ganz toll aufgenommen. Vor allem die älteren Spieler wie Philipp Schulz, Kris Leipzig und Kapitän Timo Derichs standen immer hinter mir. Ich fühle mich rundherum wohl in Ratingen.“