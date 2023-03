Jugendfußball 04/19 lädt Dynamo Kiew ein

Weil die U15-Junioren von Ratingen 04/19 über einen großen Kader verfügen und zuletzt in der Fußball-Regionalliga spielfrei waren, konnten sie mit der Futsal-Regionalmeisterschaft in Hennef und einem Benefizturnier in Neuss gleich zwei Herausforderungen annehmen. „In der Spielpause haben wir zwei gleich leistungsstarke Teams zu den Partien geschickt. Alle Jungs hatten sehr viel Spaß. Für uns ist es am wichtigsten, dass sich niemand verletzt hat“, sagte Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Trainergespann bildet.