Serie Urgesteine im Ratinger Sport (Teil 20) : Von solchen Idealisten hat man nie genug

Serie Lintorf In unserer Serie widmen wir uns Sportlern, die das Gros ihrer Karriere bei einem einzigen Verein Ratingens verbracht haben. Heute: Jürgen Ohlenmacher von Rot-Weiß Lintorf. Seit der E-Jugend ist er im Traditionsklub, sein Sohn Pascal hat die Erste Mannschaft übernommen.

Jürgen Ohlenmacher lächelte, als er diese Worte hörte. In Kürze wird er 61 Jahre alt, er ist Service-Berater einer Viersener Autofirma (Audi). 45 Kilometer lang ist die einfache Fahrt über den Rhein, das kostet viel Zeit, aber Rot-Weiß, der große Traditionsklub von der Jahnstraße, der steht ihm immer noch so nah wie einst, als er bei der E-Jugend mit dem Fußballspielen begann.

Der unvergessene RWL-Trainer Willi Wintersieg war es, der ihn noch als A-Junior in die Erste Mannschaft holte. Die spielte damals in der Landesliga, das war die fünfthöchste deutsche Spielklasse, und war damit im Ratinger Fußballgeschehen das Nonplusultra. „Aber zunächst hat der Willi mich nur recht selten spielen lassen“, erinnert sich Jürgen Ohlenmacher und ergänzt: „Das waren damals aber auch richtig gute Fußballer, die den RWL-Dress trugen. Davon einen als 17-Jähriger zu verdrängen, das war ungemein schwer.“

Aber niemals für ihn ein Grund, sich nach einem anderen Verein umzusehen. Ende 30 hängte er die Fußballstiefel an den berühmten Nagel, er kickte immer noch etwas mit bei den Alten Herren, wenn dort Not am Mann war, aber nun war er mehr Zuschauer und Helfer an allen Brennpunkten, die ein Verein nun einmal so hat. Sein sportliches Herz gehört RWL, zudem ist er ein großer Fan des 1. FC Köln. Aber seine ganz große Liebe, seine Ehefrau Ulrike, ist vor fünf Jahren gestorben, seitdem ist er Witwer.