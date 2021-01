Serie Urgesteine im Ratinger Sport (Teil 8) : Der ASV ließ ihn nicht mehr los

Serie Tiefenbroich In unserer Serie widmen wir uns Sportlern, die das Gros ihrer Karriere bei einem einzigen Verein Ratingens verbracht haben. Heute: Jörg Frohnhoff vom ASV Tiefenbroich, der zuvor fast 40 Jahre bei Ratingen 04/19 aktiv war.

Vor sieben Jahren tauchte Jörg Frohnhoff plötzlich beim ASV Tiefenbroich auf. Rund 40 Jahre hatte der bis dahin bei Ratingen 04/19 Fußball gespielt, auch wertvolle Jugendarbeit geleistet, man kannte ihn deshalb genau an der Sohlstättenstraße. Und dann ließen ihn die Tiefenbroicher nicht mehr los. Man wusste, dass ein Juwel auf der Matte steht, das nicht nur Fußball spielen kann, sondern auch das gesamte Drumherum des Vereinslebens beherrscht. Was schließlich für jeden Sportklub größte Bedeutung besitzt.

Schon die Eltern der beiden sind im Ratinger Sport ein Begriff. Vater Friedhelm (jetzt 80) war einst zu Feldhandballzeiten ein ausgewiesener Torjäger beim Turnerbund 08 und später, als es in die Hallen ging, als Schiedsrichter hochklassig unterwegs. Und Mutter Doris (78) war in dieser Stadt als Politesse angestellt. Klar, dass auch sie fast jeder hier kennt. Die beiden sind kerngesund und genießen nun ihr Rentner-Leben hauptsächlich in der Schrebergarten-Anlage zwischen den beiden Bahndämmen in Ost.