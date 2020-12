Sport in der Pandemie : TV Ratingen lädt zu zwei Online-Vorträgen

Wie viel Ausdauertraining ist gesund? Das klärt der TV Ratingen. Foto: Polar/Polar/TVR

Ratingen Wie wirkt man in den eigenen vier Wänden oder mit modernen Trainingsgeräten dem Bewegungsmangel im Lockdown entgegen? Welches Maß an Ausdauertraining an der frischen Luft ist gesund? Auf diese und andere Fragen geben Nick Schlosser und Daniel Weber vom TV Ratingen online Antworten.

In Zeiten, in denen der Bewegungsradius durch geschlossene Sportstätten, Quarantänen, Lockdown oder Homeoffice weiter reduziert wird, ist Training in den eigenen vier Wänden zur Vermeidung körperlicher Probleme eine sinnvolle Alternative. Allerdings sollte es fachgerecht ausgeführt sein – auch deshalb setzen etliche Vereine in der Coronavirus-Pandemie auf Online-Angebote, bei denen sie ihre Mitglieder gezielt anleiten und bestenfalls auch noch korrigieren können.

Der TV Ratingen lädt zusätzlich zu seinem virtuellen Sportprogramm nun noch zu zwei Gesundheitsvorträgen ein, die auf der Plattform „Zoom“ abgehalten werden, wodurch man sie bequem von zu Hause aus verfolgen kann. Für den Zugang ist eine Anmeldung an die jeweilige Mail-Adresse erforderlich, die Zugangsdaten werden dann einen Tag vor dem Vortrag verschickt.

Nick Schlosser, stellvertretender Leiter der vereinseigenen Fitness- und Gesundheitsstudios in Ratingen Ost und Mitte, spricht am kommenden Dienstag, 15. Dezember und am Dienstag, 19. Januar jeweils um 19 Uhr über das Thema „E-Gym und E-Flexx – effizientes Training abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse“. Dabei geht es um ein Bewegungsprogramm nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnnissen und mit den neuesten Geräten auf dem Fitnessmarkt. Zugangsdaten gibt es unter nick.schlosser@tv-ratingen.de

Am Montag, 21. Dezember und Montag, 11. Januar, je 19 Uhr, spricht dann Daniel Weber, Leiter des TV-Studios in Ratingen Ost, über „Ausdauertraining mal richtig“. Zwar ließen sich Krankheiten wie Übergewicht und Bluthochdruck mit einem gesunden Maß an Bewegung in den Griff bekommen, aber: Was ist ein gesundes Maß, und wie muss ein Training aussehen, um sein Ziel zu erreichen? Unter anderem darauf will Weber Antworten geben. Zugangsdaten gibt es unter daniel.weber@tv-ratingen.de

(ame)