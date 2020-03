Gemeinnütziger Verein : Der Sport strahlt in alle Bereiche von Interaktiv

Ratingen Aus dem 1998 gegründeten Verein „Interaktiv“ ist eine gemeinnützige Organisation mit großem Netzwerk geworden, die einen eigenen Campus plant und eng mit dem Sport verzahnt ist: Die Regionalliga-Handballer der SG Ratingen haben eine Vorbildfunktion. Der geschäftsführende Gesellschafter Bastian Schlierkamp erklärt die Jahresbilanz 2019.

Der Sport ruht derzeit – und steht doch im Mittelpunkt. Zumindest bei der gemeinnützigen Organisation „Interaktiv – Schule, Sport, Soziales“. Die hat jüngst ein Schaubild ihrer Jahresbilanz 2019 veröffentlicht, nach der im vergangenen Jahr 108 Handballer, 15 Trainer, zwei Schiedsrichter und 23 Leistungssportler im eigenen Verein aktiv waren. Zusätzlich gab es 603 Besucher der Streethandball-Tour, 3109 Zuschauer bei den Heimspielen der Handballer und 50 Camp-Teilnehmer.

Und aus dem Sport heraus generiert „Interaktiv“ effektive Verstrebungen in seine weiteren Bereiche. So war die Spendenaktion mit Möbeln für vier mazedonische Schulen, von denen insgesamt 1820 Schüler profitierten, auf Initiative von Cheftrainer Ace Jonovski zugunsten seines Heimatlandes gestartet worden. Diese Zahlen sind inzwischen überholt. „Im Januar ist der vierte Lkw nach Mazedonien gefahren, wir haben auch Material für einen fünften, können derzeit aber wegen der Coronavirus-Pandemie nicht fahren“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Bastian Schlierkamp.

Zur Person Das ist Bastian Schlierkamp Foto: SGR Geboren 9. September 1983 in Duisburg Familie Verheiratet mit Michaela, drei Kinder Studium Germanistik und Sportwissenschaften in Bochum Beruf Bis vor drei Jahren Lehrer an der Heinrich-Heine-Gesamt­schule Düsseldorf in Vollzeit, nun Geschäftsführer SG Ratingen, geschäftsführender Gesellschafter von Interaktiv Schule.Sport.Soziales und Inhaber des Bildungsinstitus Kompass.

Den dreifachen Familienvater betrifft die aktuelle Krise natürlich auch – immerhin müssen nicht nur die Handballer der SG Ratingen von der Regional- bis zur Kreisliga pausieren, auch die Schulen und Kitas sind geschlossen, so dass die Betreuung der drei Kinder von zwei berufstätigen Eltern gesichert werden muss. „Meine Frau ist Lehrerin und hat eigentlich montags und dienstags frei – dann kam eine Dienst-Anweisung, dass sie Montag und Dienstag von 9 bis 16 Uhr in der Schule sein muss, weil Kinder von Schlüsselpersonen des Gesundheitssystems betreut werden müssen. Ich war auch beruflich eingespannt, sodass meine Schwägerin einen Tag mit gleich fünf Kindern klarkommen musste. Unsere Eltern hätten sehr gerne geholfen, dürfen es aber aus gegebenem Anlass nicht“, berichtet Schlierkamp.

Und während im Sport alles eingestellt ist und die SG ihre Teams mit einem eigenen Liveticker auf dem neuesten Stand hält, ist in den beiden anderen Bereichen bei Interaktiv weiter viel zu tun. So müssen die Wohngruppen – „früher hätte man sie Kinderheime genannt“, sagt Schlierkamp – weiter betreut werden, immerhin sind allein da 15 Kinder unter den insgesamt 369 Hilfe-Empfängern der Organisation. „Sie betreuen wir jetzt noch intensiver, weil sie nicht in die Schule können“, sagt Schlierkamp und ergänzt: „Wir stellen einen Plan auf, wie wir sie risikoarm beschäftigen können: Viel an die frische Luft gehen, bewegen, natürlich immer mit ausreichendem Abstand, außerdem gibt es E-Learning-Plattformen – man muss jetzt kreativ sein. Das kann ja auch mal ein Brettspiel sein statt eines digitalen Angebots.“ Ebenfalls aufrechterhalten wird die Hilfe für Familien vor Ort: „Das machen wir ambulant, unsere Mitarbeiter fahren dahin. Gerade diesen Familien müssen wir gerade jetzt helfen, weil sie Unterstützung und Anleitung brauchen“, sagt Schlierkamp.

Der 36-Jährige hat aus dem Verein, den seine Eltern 1998 gegründet haben, mit seiner Familie ein großes Netzwerk aufgebaut, das mit all seinen angeschlossenen Institutionen mehr als 700 Mitarbeiter zählt und unter anderem an 35 Schulen tätig ist. „Im Büro haben wir zwei Mitarbeiter, die Verdachtsfälle auf das Coronavirus im Umfeld haben – die sind zu Hause, der Rest arbeitet. An die Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts hält sich jeder, alle sind informiert. Zuallererst geht es aber vor allem darum, keine Panik zu verbreiten“, sagt Schlierkamp.

Die Entwicklung von Interaktiv ist noch nicht abgeschlossen, der nächste große Plan steht an: ein eigener FH-Campus. „Wir hatten immer eine eigene Fortbildungs-Akademie zu verschiedenen Themen und können in Kooperation mit Berufskollegs Kinderhelfer, Sozialpfleger und Erzieher ausbilden. Wir hoffen, dass wir Ende dieses, spätestens Anfang nächsten Jahres dann unseren Interaktiv-Campus in Ratingen Ost gründen können, wo man innerhalb von sieben Semestern seinen Bachelor für soziale Arbeit absolvieren kann“, erläutert der Gesellschafter die weiteren Pläne. Die Nähe zum Ostbahnhof wird Interaktiv aufgrund der besseren Anbindung im Vergleich zum jetzigen Standort Breitscheid helfen, mehr mit seinen Partnern zu kommunizieren und das Personal aufzustocken.

Dass der Sport aber weiter in der Unternehmensphilosophie verankert ist, zeigt auch dieses Beispiel: Auf dem Interaktiv-Campus sollen zu 51 Prozent zwar Professoren die Lehrtätigkeit ausüben, die restlichen 49 Prozent will Interaktiv aber selber „aus der Praxis“ heraus stellen. Das klappt bereits, unter anderem hielt Kai Funke Vorträge an Universitäten. Den Kreisläufer hatte Schlierkamp ursprünglich vor allem als Handballer verpflichtet, inzwischen ist er Leiter des Fachbereichs Soziales bei Interaktiv und hat 40 Mitarbeiter im Bereich ambulante Kinderhilfe und Jugendarbeit entwickelt. „Der Sport spielt in alle Fachbereiche hinein, die SG ist ein Teil der Interaktiv-Familie, alle Handballer sind im e.V. angemeldet“, sagt Schlierkamp und betont die Verbindung weiter: „Die Handballer unserer ersten Mannschaft haben eine Vorbildfunktion zu erfüllen – siehe Kai. Der hat dicke, tätowierte Oberarme, das finden die Kinder in den Wohngruppen natürlich geil und kommen dann auch zu unseren Heimspielen. Danach malen die eine Woche lang Handball-Bilder.“

Diese Inspiration fehlt einstweilen durch die Zwangspause, aber auch da arbeitet Schlierkamp weiter: „Ich kann ja jetzt keinen Live-Sport gucken, aber ich habe mir dann unsere Torhüterkandidaten für die Erste auf Video angeschaut und mit dem Trainerteam beraten“, sagt der SG-Geschäftsführer, der anlehnend an die „Vorbildfunktion“ betont: „Wir haben Grundwerte, und wenn Spieler dabei sind, die mit diesen nicht übereinkommen, müssen sie eben woanders spielen.“