Handball, Regionalliga : Niederlage für „interaktiv Handball“

Tomislav Nuic traf achtmal für „interaktiv Handball“. Foto: interaktiv Handball

Ratingen Rückschlag für „interaktiv Handball“: Das 30:31 beim HC Gelpe/Strombach in der Regionalliga dürfte als unnötig gelten, da die Gäste bis in die letzte Viertelstunde mit vier Toren führten. So stehen sie einstweilen im tristen Mittelfeld. Zu wenig für die Ansprüche des Vereins.