Ratingen : „Interaktiv Handball“ wird Fünfter, die Reserve Siebter

Filip Lazarov (rechts) ist nun Trainer von „Interaktiv Handball“ in der Regionalliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bei der siebten Auflage des Sven-Maletzki-Cup in der Sporthalle Gothaer Straße tritt „Interaktiv“ Handball mit dem Regional- und dem Verbandsligateam an. Für beide fällt das sportliche Fazit zufriedenstellend aus.

(RP) „Interaktiv Handball“ blickt auf einen gelungenen Sven-Maletzki-Cup zurück. Insgesamt spielten acht Teams an zwei Turniertagen bei der gut besetzten siebten Auflage des Vorbereitungsturniers in der Sporthalle Gothaer Straße. Die Gastgeber traten sowohl mit dem Regional- als auch mit dem Verbandsligateam an und konnten sportlich ein insgesamt positives Fazit ziehen. Die erste Mannschaft musste sich zum Auftakt gegen den favorisierten Drittligisten SGSH Dragons erst nach Siebenmeterwerfen geschlagen geben und fuhr dann gegen den TSV Bonn und die HSG Gevelsberg souveräne Siege ein. Am Ende stand für das Team von „Interaktiv“-Trainer Filip Lazarov Platz fünf.

„Auch wenn am Ende nur Platz fünf steht, sind wir mit dem Turnier sehr zufrieden. Denn wir haben kein Spiel nach 60 Minuten verloren. Gleich das Auftaktspiel gegen die SGSH Dragons hätte auch für uns ausgehen können, und dann hätten wir um die ersten vier Plätze gespielt“, erklärte der spielende Co-Trainer Alexander Oelze. Insgesamt habe sich die Mannschaft sehr gut präsentiert, zwei ungefährdete Siege eingefahren und auch einen Eindruck vermittelt, wie die Spielweise in der anstehenden Regionalliga-Spielzeit aussehen soll – mit viel Tempo nach vorne. „Insgesamt hat das Turnier viel Spaß gemacht, jeder hat Spielzeiten bekommen, und auch die Jüngeren bringen sich toll ein“, freute sich Oelze, um sogleich anzufügen: „Natürlich hat man auch gesehen, dass wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen. Aber das machen wir weiterhin hoch motiviert.“

Derweil verkaufte sich auch die Reserve trotz des letzten Platzes in der Endabrechnung teuer. Gegen die höherklassigen Teams aus Mönchengladbach und Gevelsberg setzte es nach ordentlichen Leistungen zwar Niederlagen, aber den favorisierten TSV Bonn hatten die Gastgeber im letzten Spiel am Rande einer Niederlage. „Besonders für unsere zweite Mannschaft freue ich mich, dass sie sich so toll verkaufen konnte. Insgesamt war es trotz einer zeitlichen Verzögerung an beiden Tagen ein sehr gelungenes Turnier. Die Stimmung bei allen Beteiligten war gut und entspannt – bei allem sportlichen Ehrgeiz“, berichtete „Interaktiv“-Eventmanagerin Anna Lindemann.