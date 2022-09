Handball, Verbandsliga : Zeidler trifft wie er will

14 Tore bei 15 Versuchen – Tim Zeidler machte für „Interaktiv Handball II“ ein überragendes Spiel bei der Reserve der Bergischen Panther. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Die Reserve von „Interaktiv Handball“ gewinnt in der Verbandsliga bei den Bergischen Panthern II mit 35:34, der TuS 08 Lintorf II kommt daheim gegen den TSV Aufderhöhe II unter die Räder.

Von Werner Möller

„Interaktiv Handball II“ ist mit einem Paukenschlag in die Handball-Verbandsliga gestartet. Die Rot-Weißen setzten sich beim Geheimfavoriten Bergische Panther II 35:34 (19:15) durch und boten bis in die Endphase eine ganz starke Vorstellung. Alles überragend: Tim Zeidler. Der 23 Jahre alte Linkshänder warf 15 Mal auf das gegnerische Tor, 14 Mal zappelte die Kunststoffkugel im Netz. Das begeisterte seinen Co-Trainer Rene Osterwind derart, dass der regelrecht ausflippte: „Unfassbar, was der Tim an der rechten Seite alles gezeigt hat.“ Und zum Sieg seiner Mannschaft sagte Osterwind: „Wir waren die klar besser Mannschaft. Dass es am Ende noch so spannend wurde, musste nicht sein. Da waren wir uns wohl zu sicher, dass alles längst gelaufen ist. Da haben wir alle ganz plötzlich noch um den Auswärtssieg gezittert.“

Denn acht Minuten vor dem Ende warf Zeidler zum 32:27 ein. Da durfte eigentlich nichts mehr passieren. Dann mobilisierte die Panther-Reserve letzte Kräfte, und in der 57. Minute hieß es für „Interaktiv“ nur noch 34:33. Da wurde es plötzlich unglaublich still. Aber der junge Jonas Perschke war es eingangs der Schlussminute, der zum 35:33 einwarf. Damit waren die Punkte endgültig gesichert. Der kurz vor dem Abpfiff folgende Anschlusstreffer der Hausherren bedeutete keine Gefahr mehr, es waren nur noch 17 Sekunden zu spielen. Routiniers wie Bastian Schlierkamp oder Filip Lazarov wissen genau, wie man dann mit der Kugel umgeht. Osterwind erklärte: „Wir haben gesehen, dass es gilt, noch einiges zu verbessern. Aber das ist normal beim Saisonstart.“ Am kommenden Samstag, 15 Uhr, kommt der LTV Wuppertal II beim Heimauftakt an die Gothaer Straße.

„Interaktiv II“: Schmitz, Ludorf – Grafl, Tim Zeidler 14/2, Wergen, Bakhsh 1, Perschke 5, Schlierkamp 5, Seltmann, Kleist, Engh, Lazarov 3, Poschacher 2, Wasse 5. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Adrian Janus und Boris Zagar.

Restlos unter die Räder gekommen ist der TuS 08 Lintorf II. Das Verbandsliga-Heimspiel gegen den TSV Aufderhöhe II ging 18:27 (9:11) verloren, und zu keiner Zeit kamen die Gastgeber für einen Punkt in Frage. „Nicht sonderlich schlimm“, meinte der Pressewart Hajo Pfeiffer zum Heimdebakel, „Aufderhöhe war zu stark. Im Rückraum fehlten uns die Alternativen.“ Thierry Greday und Silas Mueskens hatten vorher schon in der „Ersten“ gespielt, das kostete Kraft, und die fehlte nun einfach. Diese Saison wird jedenfalls nicht einfach für die TuS-Reserve, das hat diese Truppe aus Aufderhöhe klar aufgezeigt. Am kommenden Samstag geht es für die Lintorfer zum Haaner TV.