Handball, Verbandsliga : „TuS 08 ist die beste Mannschaft der Liga“

Im Hinspiel war Jan Lenzen (am Ball) noch gegen „interaktiv Handball“ und Filip Lazarov (rechts) dabei, nun wird der Lintorfer operiert und fällt damit länger aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Trainer René Osterwind empfängt am Samstag mit „interaktiv Handball II“ den TuS 08 Lintorf in der Verbandsliga zum Derby und hat Respekt vor dem Spitzenreiter. Der TV Ratingen tritt bei der Reserve der SG Langenfeld an, der TuS 08 II in Rhede.