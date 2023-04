Handball, Regionalliga „Interaktiv“ feiert Kantersieg

Die Handballer von „Interaktiv“ setzten ihre beeindruckende Erfolgsserie in der Regionalliga fort und behielten auch beim MTV Rheinwacht Dinslaken die Oberhand – 42:27 (21:12). „Obwohl uns die sonntägliche Anwurfzeit um 11.15 Uhr nicht besonders lag, waren die Jungs überhaupt nicht müde. Ich bin begeistert von meiner Mannschaft, weil sie wieder absolut konzentriert aufgetreten ist. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, urteilte Kapitän Fabian Claussen.