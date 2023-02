Handball-Regionalliga „Interaktiv“ besiegt OSC deutlich

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht nach – und den Gästen somit weiterhin keine Chance. „Interaktiv“ spielte wie aus einem Guss. Die Folge: Über 27:15 (42.) und 29:19 (49.) stand am Ende ein eindrucksvoller Kantersieg mit satten elf Toren Differenz zu Buche. „Heute hat jeder seinen Beitrag zu diesem Sieg geleistet, und ich hoffe, wir können in den nächsten Spielen so weitermachen“, erklärte Oelze, der mit seinem Team nach dem Heimerfolg weiterhin das einzig ungeschlagene Team in der Regionalliga bleibt.