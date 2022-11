Handball, Regionalliga Bei „Interaktiv“ greift viel ineinander

Ratingen · Der Spitzenreiter der Regionalliga, „Interaktiv Handball“, empfängt am Samstag Kellerkind MTV Dinslaken und will den elften Sieg in Serie einfahren. Vize-Kapitän Fabian Claussen muss mit seinem gebrochenen Fuß mindestens bis Jahresende passen.

25.11.2022, 05:15 Uhr

Stanko Sabljic (am Ball) überzeugt offensiv wie defensiv bei „Interaktiv“. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Von Julian Schmitt