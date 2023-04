Handball, Regionalliga „Interaktiv“ will sich mit einem Heimsieg bedanken

Die entscheidende Phase der Saison steht an: Wenn die Regionalliga-Handballer von „Interaktiv“ ihre letzten beiden Saisonspiele gewinnen, steigen sie sicher in die 3. Liga auf. Am Sonntag (17.30 Uhr, Gothaer Straße) will das Team gegen den Fünften HSG Refrath/Hand den ersten von zwei Schritten gehen. „Die Refrather sind ein robuster und kompakt stehender Gegner. Zwar steht uns keine einfache Aufgabe bevor, aber wir sind aufgrund unserer bisherigen Leistungen zuversichtlich“, betont Routinier Etienne Mensger.