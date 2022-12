Handball, Regionalliga Oelze interessiert die Entwicklung

Ratingen · Regionalliga-Spitzenreiter „Interaktiv Handball“ empfängt am Sonntag den Tabellendritten HG Remscheid. Der spielende Co-Trainer Alexander Oelze ordnet den Pokalsieg sachlich ein und sagt, was sein Team so stark macht.

15.12.2022, 19:00 Uhr

Fachgespräch auf Augenhöhe: „Interaktiv“-Trainer Filip Lazarov hört seinem Co-Trainer Alexander Oelze (von rechts) gespannt zu. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt