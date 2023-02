Handball, Deutscher Amateurpokal Nuic ist fit für den Pokal mit „Interaktiv“

Momentan können die Handballer von „Interaktiv“ nur so vor Selbstvertrauen strotzen. In der Regionalliga holten sie bisher 15 Siege und zwei Unentschieden. „Wir bereiten uns sehr gut vor und schöpfen am Spieltag auch unser Leistungsvermögen aus. Als Mannschaft harmonieren wir zusammen, sodass wir uns nicht so leicht aus dem Konzept bringen lassen“, erklärt Führungsspieler Etienne Mensger.