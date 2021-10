Handball, Regionalliga : Heimspiel vor dreiwöchiger Pause

Zugang Krzysztof Misiejuk hat „interaktiv Handball“ verlassen. Foto: Ronny Rehbein

Ratingen „interaktiv Handball“ empfängt am Samstag die SG Langenfeld. Die folgende Partie in der Regionalliga in Korschenbroich wurde verlegt. Krzysztof Misiejuk hat den Verein wieder verlassen.