Handball, Regionalliga „Interaktiv“ feiert den Aufstieg in die Dritte Liga

Die Vorlage hat „Interaktiv Handball“ direkt genutzt: Da der einzige Konkurrent um den Meistertitel der Regionalliga, der TV Korschenbroich, am Samstagabend daheim gegen BTB Aachen überraschend 29:32 verloren hatte, brauchte das Team von Trainer Filip Lazarov in seinem letzten Heimspiel der Saison lediglich ein Unentschieden, um den langersehnten Aufstieg in die Dritte Liga perfekt zu machen. Und die Gastgeber ließen gegen die HSG Refrath/Hand überhaupt keine Zweifel aufkommen und siegten überlegen 28:18 (14:9.). Der Rest war Freude pur.