Handball: Deutscher Amateurpokal „Interaktiv“ will krönenden Abschluss

Alexander Oelze kennt das Handballgeschäft in- und auswendig. Viele Jahre verdiente er als Profi sein Geld, bevor er zum Regionalligisten „Interaktiv“ wechselte und seit dieser Saison als spielender Co-Trainer mitverantwortlich für den Meistertitel ist. Vor dem Final-Four-Turnier des Deutschen Amateurpokals am Wochenende betont Oelze: „Im Prinzip müssen wir mit einer ähnlichen Taktik wie in der Regionalliga an den Start gehen. Wir müssen den vollen Fokus auf das erste Spiel legen. Nur wenn wir uns im Halbfinale durchsetzen, haben wir im Endspiel überhaupt eine Chance auf den Pokalsieg.“