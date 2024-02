Handball, Verbandsliga Interaktiv-Reserve im Derby verstärkt

Dieses Prestige-Duell gegen den TuS 08 Lintorf II in der Handball-Verbandsliga nahm Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II enorm ernst. Trainer Stanko Sabljic setzte mit Max Wasse, Gerrit Engh und Alex Poschacher drei Drittliga-Spieler ein, und so beherrschten dessen Schützlinge die TuS-Reserve fast nach Belieben. Dieses Derby hätte eigentlich vorige Woche in Lintorf stattfinden müssen, aber die dortige Halle ist bekanntlich gesperrt. Und so einigte man sich, an der Gothaer Straße zu spielen. Interaktiv II siegte hoch überlegen 32:27 (16:11), das Ergebnis blieb im Rahmen, aber auch nur, weil das Lintorfer Torwart-Talent Philipp Kluthe wieder einen Sahnetag erwischte. Allein im zweiten Durchgang wehrte der 19-jährige Linkshänder zehn schwere Bälle ab.