Handball, Testspiel : „interaktiv Handball“ muss noch an der Konstanz arbeiten

Trainer Ace Jonovski und Alexander Oelze. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In vier Wochen startet „interaktiv Handball“ beim TV Rheinbach in die neue Saison. Der Regionalligist schlägt zwar den Liga-Konkurrenten Neusser HV problemlos 28:24, hat aber in allen Bereichen noch Luft nach oben.