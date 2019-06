Fussball : In Lintorf brennt der Baum: Trainer, Spieler und Vorsitzender gehen

Ratingen Nachdem klar wurde, dass der hochkarätige Kader für die Kreisliga A nicht zu finanzieren ist, platzte die Bombe beim Ratinger Fußball-Klub.

(wm) Riesen-Theater bei Rot-Weiß Lintorf! Der im Dezember des letzten Jahres verpflichtete Spielertrainer Deniz Top ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten und die insgesamt 18 Spieler, die er in seiner Amtszeit verpflichtet hat, sechs in der letzten Winterpause und weitere zwölf nun im Sommer, die werden in der kommenden Spielzeit nicht für den A-Kreisligist (Platz elf in der letzten Abschlusstabelle) auflaufen. Zudem hat auch der Vorsitzende Christian Schmitt seinen sofortigen Rücktritt erklärt.