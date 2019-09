Handball : TV Ratingen ärgert den Spitzenreiter BHC II lange

Tristan Beckmann (am Ball) traf zehnmal für seinen TV Ratingen, doch es reichte gegen den Spitzenreiter BHC II nicht. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen Vor allem der zehnfache Torschütze Tristan Beckmann hält die Verbandsliga-Partie gegen den Tabellenführer Bergischer HC II offen, am Ende steht der TV Ratingen aber nach dem 21:25 weiter ohne Punkt da. Am Wochenende geht es zum Tabellenzweiten Bergische Panther II, der keinen Deut schwächer als der Spitzenreiter ist.

Schon in der Startphase im Verbandsliga-Heimspiel des TV Ratingen gegen den Bergischen HC II war leicht erkennbar, wie schwer, vielleicht sogar unlösbar, diese Ratinger Aufgabe wird. Die Gäste spielten einen überaus schnellen Handball, sie nutzten praktisch jede Gelegenheit, in die Ratinger Lücken zu stoßen. Das irritierte die Grün-Weißen ungemein, sie erlaubten sich aus Nervosität vor allem im hinteren Bereich simple Fehler, und bei 4:8 und 5:9 (14.) sah es nach einer Abfuhr erster Güte aus. Aber anschließend zeigte der Turnverein richtig guten Handball, und als der starke Tristan Beckmann zum 19:19 (48.) einwarf, da hofften die TV-Fans schon auf eine Überraschung. Am Ende aber war der Bergische HC II einfach zu stark, die Ratinger unterlagen 21:25 (12:14), und übel nahm ihnen das keiner.