Handball : SGR-Reserve gewinnt mühelos 43:32

Ratingen Der Verbandsliga-Tabellenletzte Schwarz-Weiß Essen ist kein echter Prüfstein für die SG Ratingen II, dennoch müssen 43 Tore erst einmal geworfen werden. Alle Spieler bekommen Einsatzzeiten, drei junge Zugänge deuten bereits an, welches Potenzial sie haben.

43 Tore – hat die SG Ratingen II jemals in der Handball-Verbandsliga so oft getroffen? Hendrik Jänsch, der Co-Trainer und Ex-Torwart, zudem der große Statistiker der SG-Reserve, der wusste auf Anhieb Bescheid: „Klar! Im ersten Verbandsliga-Jahr gegen die HSG Gerresheim. Die haben wir auch mit dieser Trefferzahl hier aus der Halle geschossen.“ Die Stimmung bei seiner Truppe ist jedenfalls wieder bestens. Gegen Schwarz-Weiß Essen gelang eine rundherum gute Vorstellung, auch wenn der Gegner ausgesprochen schwach ist, aber mit 43:32 (22:16) zu gewinnen, ist beachtlich.

Trainer Rene Osterwind fand: „Es gab Phasen, da wurde das Spiel nicht sonderlich ernst genommen. Dazu waren wir zu übermächtig. Zudem war mir wichtig, dass alle Einsatzzeiten bekommen. Die Jungs wollen schließlich Handball spielen.“ Er hat drei Neue in seinem Team, alle können mit der Kugel ordentlich umgehen. Vornean Severin Blumenthal. Der 19-Jährige kommt vom SC Longerich, ihn kann Osterwind hinstellen, wo er will. Dieser Junge aus Köln ist in der Entwicklung schon erstaunlich weit. Gleichaltrig ist Kire Palankov. Er kommt von Vardar Negotino aus Mazedonien, er spricht noch kein Deutsch. Aber gutes Englisch,so gibt es in der Verständigung kaum Probleme. Gegen Essen hielten sich die Einsatzzeiten des 19-Jährigen noch im Rahmen, aber Osterwind versichert, dass sich das bald ändert.