Fußball : Sturmtief „Sabine“ legt den Fußball lahm

Ratingen Der Fußball-Verband Niederrhein sagte am Sonntagmorgen alle Partien ab 14 Uhr ab und gab den Vereinen und Unparteiischen die Möglichkeit, auch Spiele davor zu verlegen. So geschehen bei Rot-Weiß Lintorf und Ratingen 04/19 II. Frank Zilles ließ sein Oberliga-Team von Ratingen 04/19 derweil vor dem Sturm trainieren.

Um kurz nach halb zehn am Sonntagmorgen hatte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) seine Entscheidung gefällt und kommuniziert: Wegen Sturmtief „Sabine“ wurden alle Sonntagsspiele ab 14 Uhr auf Verbands- und Kreisebene abgesagt. Das betraf dann auch Oberligist Ratingen 04/19, der um 15 Uhr gegen den 1. FC Kleve mit einem Heimspiel die Winterpause beenden wollte oder die SSVg Heiligenhaus in der Bezirksliga-Gruppe 2, die daheim gegen den SSV Born punkten wollte.

Ursprünglich nicht davon betroffen waren die für 13 Uhr angesetzten Spiele der Kreisliga A von Rot-Weiß Lintorf gegen die SB Benrath-Hassels und von Ratingen 04/19 II gegen den TSV Eller in der Bezirksliga-Gruppe 1. Der FVN hatte aber in seinem morgendlichen Schreiben schon darauf hingewiesen: „Sollte es bereits bei den Spielen, die vor 14 Uhr angepfiffen werden, sehr windig und möglicherweise gefährlich werden, dann dürfen die Mannschaften selbstverständlich auf die Schiedsrichter zugehen und gemeinsam mit den Schiedsrichtern über einen Spielabbruch beraten. Denn: Sicherheit geht vor“, wurde Vorsitzender Wolfgang Jades da zitiert. Und so entschlossen sich die Unparteiischen in Lintorf und Ratingen ebenfalls zur Absage.