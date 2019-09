Fußball : SV Hösel schießt sich mit Kantersieg wieder an die Spitze

SV Hösel schießt sich mit Kantersieg wieder an die Spitze

Hösel In der Kreisliga A feiern die Höseler ein 8:1-Schützenfest gegen Turus Reserve. Rot-Weiß Lintorf dagegen verliert bei Aufsteiger Sportring Eller 1:3. Dabei ist Sven Held noch der beste Lintorfer – der Feldspieler, der das Tor hüten musste.

Spricht man Hösels Fußballtrainer Senad Hecimovic auf seinen Angriff an, dann gerät der 37-Jährige umgehend ins Schwärmen. „Hösel, die Ballerbude“, freute er sich nach dem 8:1-Kantersieg über Turu 80 II. Dann weiter: „Turu hat eine vorzügliche erste Halbzeit gespielt. Da wurden wir in allen Bereichen gefordert. Aber dann konnten die Gäste unser Tempo nicht mehr mithalten, und acht Tore sprechen für sich.“ Nun ist sein SVH wieder Tabellenführer dank des großartigen Torverhältnisses mit 27 Treffern in sieben Spielen bisher. Der Trainer aus Velbert weiter: „Wir haben einen breiten Kader. Wird einer müde, nicht schlimm, andere warten schon darauf, dass sie ihre Einsatzchance bekommen.“ Bester Torjäger der Blau-Weißen ist Steffen Bahrs. Der 27-Jährige stammt aus den eigenen Reihen, fünf Treffer hat er nun auf dem Konto. Dahinter folgt Johann Kunz, der Ex-Homberger, der gegen Turu dreimal traf.