Sportkegeln : Der Rekordmeister gastiert bei der SK Heiligenhaus

Heiligenhaus Am heutigen Samstag empfängt die SK Heiligenhaus die KF Oberthal in der Kegel-Bundesliga, es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter. Der Heiligenhauser Kapitän Marcel Grote hält einen Sieg für möglich und freut sich mit seinem Team über jeden Zuschauer.

Wenn die Kegelfreunde (KF) Oberthal kommen, herrscht bei allen Sportkeglern Vorfreude. Immerhin handelt es sich dabei um den deutschen Rekordmeister, der seine insgesamt 20 Titel 1993 bis 1995, 1999, 2000, 2002 bis 2015 und 2017 gewann. Auch in der aktuellen Saison sind die KF auf Kurs und führen mit 34 Punkten die Bundesliga-Tabelle an – vor der SK Heiligenhaus (30), die am heutigen Samstag (13 Uhr) Gastgeber der Oberthaler ist und bei einem 3:0-Sieg bis auf einen Zähler an das Top-Team heranrücken könnte.