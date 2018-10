Eishockey: Ice Aliens: Viele Baustellen – viel Moral

Ratingen Die Saison des Eishockey-Regionalligisten läuft nicht rund. Die Aufholjagd in Lauterbach soll ein Wendepunkt sein.

Zuvor hatte der Pole viel leid erfahren müssen. Die Außerirdischen hatten die Anfangsphase der Begegnung komplett verschlafen und nach 2:23 Minuten durch Nikolai Varianovs Doppelpack bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen. „Wir waren zu Beginn nicht bereit. Vielleicht hat es an der langen Busfahrt gelegen. Ich weiß es nicht. So bekommst du früh das 0:1 und läufst erstmal hinterher“, erklärte Aliens-Kapitän Dennis Fischbuch.