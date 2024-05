Meister der Eishockey-Regionalliga stellt Weichen Ice Aliens verlängern mit Erfolgstrainer Frank Gentges

Doch auch Frank Gentges ist vom Engagement bei den Aliens überzeugt. „Vor zwei Jahren hatte ich mich entschieden, für eine Saison nach Ratingen zu wechseln. Jetzt gehe ich in mein drittes Jahr“, erzählt er und führt aus: „Grund dafür sind die Spieler, die mit hoher Intelligenz und entsprechendem Charakter meine Vorgaben so hervorragend umsetzen konnten, dass wir auch Teams mit wesentlich höheren Etats hinter uns lassen konnten.“ Zugleich warnt der Chefcoach vor zu großen Erwartungen für die neue Spielzeit. „Unser Kader der abgelaufenen Saison hatte nicht die individuelle Qualität unseres Kaders der Vorsaison und in der kommenden Saison wird unser Kader nochmals an individueller Qualität verlieren, weil wir mit unseren finanziellen Mitteln die Abgänge nicht kompensieren können.“ An den erneuten Gewinn der Meisterschaft verschwendet Gentges daher keinen Gedanken, erklärt vielmehr: „Wir müssen uns also wieder größtenteil neu erfinden.“