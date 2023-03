Eishockey – Regionalliga West Ice Aliens stehen einen Schritt vor dem Einzug ins Finale

40 mitgereiste Aliens-Fans machten Stimmung in der Wiehler Eissporthalle und das Ratinger Team zahlte am Ende zurück. Dabei hatten sich die Penguins viel vorgenommen und und unterstrichen das mit sehr körperbetontem Spiel. Leidtragender bei den Gästen war Vincent Robach, der schon in der dritten Minute nach einem Check an die Bande einen Cut an der Lippe hinnehmen musste. Trotz der schwer blutenden Wunde erfolgte keine Strafe gegen Wiehl, denn keiner des in den Play-Offs auf vier Referees aufgestockten Schiedsrichterpersonals hatte etwas gesehen.