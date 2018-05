Lokalsport: Ice Aliens holen dritten Spieler aus Dinslaken

Ratingen Die Ice Aliens basteln weiter am Kader für die kommende Saison. Nun verpflichtete der Eishockey-Regionalligist Alexander Brinkmann, der (wie Trainer Krystian Sikorski auch) in der vergangenen Saison bei den Dinslakener Kobras unter Vertrag stand.

Der Angreifer ist 29 Jahre alt und stammt aus dem Nachwuchs der Kassel Huskies. Im Seniorenbereich lief er für die Moskitos Essen, den Neusser EV und dem Herner EV jeweils in der Oberliga auf. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er im Trikot der Dinslakener auf insgesamt 28 Treffer und 43 Vorlagen. "Alex war ein Wunschspieler nicht nur des Trainers", erklärt der zweite Vorsitzende Rainer Merkelbach.

Mit der Verpflichtung Brinkmanns haben die Aliens aktuell vier Torhüter, sieben Verteidiger und sieben Stürmer unter Vertrag - fehlen also noch ein Abwehrspieler und einige (fünf bis sechs) Angreifer. Die Ratinger warten jedoch in Ruhe ab, um den Markt zu sondieren. Erfahrungsgemäß werden gute Spieler ohne Verein deutlich günstiger, je näher der Saisonstart rückt.

Auch im Nachwuchsbereich stellten die Aliens bereits alle Weichen für die kommende Saison. Alle Nachwuchsteams spielen in der Regionalliga, die Damen in der Landesliga und die 1b der Herren in der Bezirksliga. Janusz Wilczek, der hauptamtliche Trainer, wird die U11, die U13 und U17 betreuen. Corinna Elspass kümmert sich um die U9 und U7, die U15 und die Damen trainieren. Neu im Trainerteam ist Stefan Franz, der die U20-Junioren betreuen wird, Jörg Böhme kümmert sich um die 1b in der Bezirksliga. Die Aliens hoffen so auf einen bessere Verzahnung aller Teams.